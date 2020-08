Nuevos cortes de Edelap en Villa Elvira

Cuando parecía que los cortes habían mermado en la ciudad, nuevamente vecinos de la zona de Villa Elvira denuncian nuevos cortes y baja tensión.

Edelap parece hacer caso omiso a los reclamos de los ciudadanos, que vuelven a estar inmersos en la misma situación que hace unas semanas, donde los cortes de luz son moneda corriente en la ciudad y alrededores.

"Ayer tuvimos cortes de luz y hoy se volvió a cortar en toda la zona. No hay nada de nada de luz. No puedo seguir hablando porque no tengo batería", dice un hombre que afirma estar cansado de la situación que perjudica su condición día a día.

La condición de las personas se agrava por la dependencia que existe hoy en día a la electricidad, sobre todo porque hay localidades vecinas en las que se necesita de la energía para poder hacer funcionar las bombas de agua.

Si bien en Villa Elvira no sucede, ya que ambas corren por separado, no deja de ser un problema importante para el mantenimiento de los alimentos y el funcionamiento de los electrodomésticos, entre otras problemáticas.