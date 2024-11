Otra pelea salvaje en el Normal 2, ahora entre dos alumnas

Las bestiales peleas dentro de los colegios platenses no se detienen y en las últimas horas se registró un nuevo y grave episodio, en esta oportunidad protagonizado por dos alumnas, señalaron ayer desde la fuerza.

La gresca se materializó este lunes en el patio interno de la Escuela Normal 2, ubicada en diagonal 78 y 57. Allí, en el sitio empleado para los recreos, se trenzaron en una despiadada lucha dos adolescentes de unos 15 años, que comenzaron a increparse para después agarrarse de los pelos y también golpearse mediante trompadas, por causas que hasta el momento no fueron develadas. A todo esto, varios de sus compañeros y otros alumnos del establecimiento educativo no tuvieron mejor idea que sacar fotos y registrar la escena con sus teléfonos celulares, grabando videos y sin intervenir.

Finalmente las causantes fueron separadas por las autoridades, y ahora sus padres serán citados, para ver cómo se continúa.

Recordemos que este viernes había sucedido un episodio idéntico en el mismo colegio, que ya cuenta con varias grescas entre los que allí asisten. En ese sentido, el padre de un chico que va a esa escuela aseguró que “me da miedo por mis hijos, parece una película de terror. Las ventanas dan a la calle, los chicos de otros colegios vienen corriendo. Si se les escapa un tiro y me matan a una criatura ¿quién se hace responsable?”.

Otro progenitor explicó que “el problema viene desde hace años, siempre hay problemas en la secundaria y no hay sanciones”. Una madre, en tanto, señaló a los responsables: ”La directora está al tanto y no hace nada, no da la cara. Agarraron a un chico entre cuatro a palazos en el piso y no salió a dar la cara. Dijo que no podía hacer nada”.