Pasó en rojo y mató

Un tremendo choque tuvo lugar esta madrugada en el cruce de Avenida La Plata y Juan B. Alberdi, en el barrio porteño de Caballito. Un joven de 26 años, a bordo de un auto de alta gama, pasó el semáforo con la luz en rojo y a máxima velocidad e impactó contra otro vehículo, cuyo conductor murió en el acto.

Todo ocurrió en cuestión de segundos alrededor de las 4 de la mañana, con la calzada mojada por la llovizna que cayó durante toda la noche sobre la Ciudad. El Chevrolet Prisma conducido por la víctima perdió la totalidad de su techo y terminó a unos 20 metros sobre la vereda por la violencia del impacto. Su conductor, que tenía 41 años, murió en el lugar.

En tanto, el joven que manejaba el Audi A4, fue trasladado con heridas leves al hospital Durand y quedó imputado por homicidio culposo. Después se constató que también tenía antecedentes por varios robos y por resistencia a la autoridad.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 5 B y agentes de tránsito que desplegaron un importante operativo y tuvieron que cortar dos carriles de Alberdi. También fue necesario cortar el techo del Chevrolet para poder sacar el cuerpo de la víctima, que había quedado atrapado en su interior.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue facultada para solicitar, la suspensión transitoria de la licencia de “conductores temerarios” y solicitar que los mismos se sometan a un nuevo examen psicofísico, a fin de determinar su aptitud actual para conducir. La medida salió publicada a fines de agosto en el Boletín Oficial a través de la Disposición 384/2020.

Si el “conductor temerario” en cuestión no aprueba la reevaluación psicofísica, la autoridad jurisdiccional expedidora podrá mantener la suspensión. No se comunicó cuántas posibilidades de repetir el examen tiene el titular de la licencia. Lo que sí quedó claro en el Artículo 3º de la Disposición es que, si el conductor suspendido no se presenta a rendir un nuevo examen psicofísico dentro de los cinco días hábiles posteriores, la autoridad jurisdiccional expedidora podrá proceder a inhabilitar preventivamente al conductor.

“Manejar no es un derecho, es una responsabilidad. No podemos aceptar que personas que sean imprudentes al volante pongan en riesgo su propia vida y la de los demás. Estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar siniestros viales”, resaltó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.