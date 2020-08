Pedido de justicia por un joven accidentado que perdió la vida

En 131 y 37, vecinos, familiares y amigos del fallecido conductor de una motocicleta pidieron justicia, cortaron la calle y prendieron neumáticos a modo de protesta.

Se trata de Facundo Sandoval, quien en 135 y 524, justo en la esquina de la Comisaría La Unión, sufrió un accidente de tránsito y perdió la vida. El responsable del choque está en libertad.

El padre de la víctima dialogó con la Red 92: “Se dio a la fuga, 12 horas fugado, se presentó a declarar como si nada, lo dejaron ir a la casa y le dieron hasta el auto”, se quejó.

“Hasta el día de hoy no tuvimos noticias, no hicieron nada, el fiscal dice que por la cuarentena. Conseguimos las filmaciones que demuestran que el tipo este lo mató y la Justicia no hizo nada”, concluyó el entrevistado.