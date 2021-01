Pese a la reducción de circulación, en 2020 se mataron 38 personas en la región

Durante el 2020, 38 personas fallecieron en accidentes de tránsito en nuestra región. Se trata de un número inferior a los registrados en otros años. Esto tiene estrecha relación con la baja circulación vehicular debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dictado por el Gobierno nacional. De esos casos, la gran mayoría (33) ocurrieron en el partido de La Plata, de acuerdo a fuentes oficiales y al registro de este multimedio.

Sin embargo, pese a que el tránsito estuvo reducido durante gran parte del año las cifras continúan siendo alarmantes, aunque lejos quedaron las 59 muertes de 2019 y las 68 de 2018.

Como siempre ocurre, la inmensa mayoría de las víctimas viajaban en ciclomotores -27 de ellos, lo que representa un 71% de los casos y en muchos de los cuales los damnificados no usaban cascos-, contra el 21% de autos, mientras que los incidentes viales ocurrieron, por lo general, en la periferia de la ciudad. De hecho, apenas uno tuvo lugar en el Casco Urbano: ocurrió el 19 de enero, cuando Miguel Rosas (49) perdió la vida mientras conducía una moto por el centro. En cuanto a los barrios, Tolosa lidera la triste estadística con cinco episodios, seguido por San Carlos con 4, Villa Elvira, Lisandro Olmos, Las Quintas, Los Hornos y Ensenada, todos con tres.

De los 38 fallecidos, 34 (el 89.4%) fueron hombres.

No está de más aclarar que las cifras pueden ser, en realidad, aún más altas, ya que no hay cifras oficiales de aquellas personas hospitalizadas que perdieron la vida semanas o meses después de los accidentes.

Solo en el partido de La Plata

De acuerdo a un trabajo realizado por la ONG Corazones Azules, que toma exclusivamente lo sucedido en el partido de La Plata, las arterias con mayores casos fatales fueron el Camino Centenario (dos sucesos), las avenidas 120 (tres), 520 (dos), la 131 (dos) y la 137 (dos).

“La Plata sigue con un número alto de víctimas fatales en siniestros viales. El hecho de que más del 63% viajaran en moto y que la mayor parte se produzca en la periferia refleja que no hay políticas activas para prevenir estas muertes y que, para el municipio, la periferia no existe en materia de prevención”, dijo el presidente de la organización no gubernamental, Pedro Perrota.

Los fines de semana fue el período temporal donde más accidentes fatales hubo, con 16, aunque los jueves, al igual que los sábados, está encima de las estadísticas, con siete sucesos. Por último, la franja horaria más trágica fue la de la madrugada-mañana, con 17 casos, mientras que de noche hubo 9.

En qué circulaban las víctimas

Moto 27 casos (71%)

Auto 8 casos (21%)

Otros (peatón, cuatriciclo

y ciclista) 3 casos (7,8%)

Principales localidades donde se produjeron los accidentes

Tolosa 5 (13,1%)

San Carlos 4 (10,5%)

Villa Elvira, Lisandro Olmos, Las Quintas, Los Hornos y Ensenada 3 (7,8%)

Altos de San Lorenzo, Villa Elisa, Melchor Romero y Berisso 2 (5,2%)

Hombres 34 (89,4%)

Mujeres 4 (10,5%)