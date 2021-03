Por una planta de marihuana, un menor fue baleado

Un menor de 15 años fue baleado en las últimas horas en el marco de una pelea que tuvo lugar en un sector de Berisso. Al parecer, la causa fue una cuestión de drogas, informaron fuentes policiales consultadas por este multimedio, quienes a la vez admitieron que, pese al allanamiento llevado a cabo ayer, no se logró dar con el responsable.



El incidente se registró la noche del jueves en 128 entre 77 y 78, de Villa Progreso, donde se enfrentaron los involucrados. “Lo que tenemos por el momento es que entraron en pleito por una planta de marihuana”, contó un vocero en diálogo con Trama Urbana.



La gresca fue subiendo de nivel hasta que uno de ellos extrajo de entre sus ropas un arma de fuego, amenazó a la otra parte y luego le descerrajó un tiro, cuyo proyectil impactó en el fémur de una de las piernas. Mientras la víctima cayó malherida, la otra parte se dio a la fuga rápidamente, perdiéndose de vista.



El joven fue trasladado poco después hasta el hospital Larraín de Berisso, donde fue asistido y estabilizado. Los profesionales médicos indicaron que el plomo “quedó alojado en el hueso” y por ahora continuará allí. Explicaron que el paciente, pese a la importancia de la lesión, se encuentra “fuera de peligro”.



Investigación



Enterados del suceso, los agentes del Destacamento Villa Progreso iniciaron una investigación en la que determinaron quién habría sido el autor material del hecho, por lo que tras las pruebas recolectadas solicitaron una orden de allanamiento. El pedido fue aceptado por el Juzgado de Garantías y así el mismo se materializó ayer a la tarde. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.



“Solo pudimos encontrar una gorra, pero no al sospechoso. Sigue prófugo”, se lamentó un pesquisa. En tanto, la causa, que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción número 1 de La Plata y fue caratulada como “lesiones”, continúa su rumbo.



Por su parte, en la escena del incidente también trabajaron los peritos de la Policía Científica, quienes buscaron elementos de interés que pueda orientar la investigación.