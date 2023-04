Presa por intentar coimear a un agente de la comisaría Novena

En un insólito suceso, una mujer fue arrestada ayer en La Plata luego de haberse acercado a una comisaría e intentar coimear a los agentes para que liberen a su pareja, detenida por robar ruedas.

“Agarrá la guita, no seas tonto. Cobrás dos mangos y todos contentos”, le dijo la implicada al numerario de la seccional Novena, ofreciéndole los $200.000 que tenía en un botinero. El oficial no solo no aceptó el ofrecimiento sino que terminó por aprehenderla y ponerla a disposición de la Justicia de nuestra ciudad. “Quería que no se le abriera una causa al marido, que había sustraído unos neumáticos y se encontraba detenido”, resumió un pesquisa con acceso a la investigación, en diálogo con este medio.