Punta Lara sin luz, a la deriva de Edelap

Son de público conocimiento la cantidad de barrios sin luz que existen en La Plata y alrededores, a causa de la falta de inversión de la empresa proveedora de electricidad EDELAP. Punta Lara no está exenta a esa problemática y comenzaron los reclamos hacia la misma.

Durante la tarde habían reportado inconvenientes relacionados a la baja tensión en la zona pero con el transcurso de las horas empeoró y en la noche definitivamente no tienen luz. "No prende ningún electrodoméstico, ni las luces de las calles y Edelap no nos atiende".

Como se mencionó anteriormente, Punta Lara es uno de los tantos afectados más de la gran cantidad de casos de todos los días. Melchor Romero, Arturo Seguí, Ensenada, Villa Elisa y algunos barrios de La Plata, entre otros, son las víctimas preferidas de EDELAP en la cuarentena.