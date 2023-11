“Quedate conmigo en el recreo”: otra carta complica a la docente acusada de acoso

La polémica en torno a la docente platense acusada de acoso sigue en aumento. Recientemente, se ha revelado una nueva carta que agrava aún más la situación de la profesora implicada. La madre de una de las alumnas ha hecho pública esta carta, afirmando que su hija se la mostró “indignada” después de ver una entrevista televisiva en la que la profesora intentaba limpiar su imagen.

La madre de la niña, de 12 años, sostiene que su hija escuchó la entrevista que la profesora dio al programa Telenoche. Tras escucharla, la niña exclamó “Es una mentirosa”, abrió su carpeta escolar y mostró varios papeles que, según ella, habían sido escritos por la maestra.

La primera de las cartas supuestamente escritas por la profesora es un pequeño recorte de papel en el que se puede leer un “Te amo!!!”. A esto, la niña respondió con un “Yo más, Daniela”. Sin embargo, la segunda carta dice: “Quedate conmigo en el recreo xfis (sic)”, a lo que la alumna contestó: “Bueno, profe. Me quedo con vos”.

“Mi hija vio la entrevista y escuchó cuando la maestra dijo que en ningún momento se quedaba en el recreo con los alumnos. Se enfadó y fue a buscar la mochila. Empezó a decirme que era una mentirosa y que quería hablar”, expresó la madre de la niña en el canal Todo Noticias.

“Los papeles estaban escondidos ahí. Yo le reviso la mochila, pero estaban en unos folios. Ella me dijo: ‘Mirá, mami. ¿Viste que ella dijo que no se quedaba en los recreos? Sí se quedaba’. Es la misma letra, las pruebas hablan por sí solas y los niños no mienten”, agregó la mujer.

Después de esto, la madre de la menor se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 de La Plata y presentó una denuncia formal por lo sucedido. También añadió que desde junio su hija ha mostrado cambios notables en su actitud y comportamientos inadecuados.

Estas nuevas cartas complican aún más la situación de la docente, que trabajaba en la Escuela N° 58. Por el momento, la causa está caratulada como “captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales”.