Reclaman la detención de los delincuentes que molieron a golpes a un joven en Plaza Moreno

Los familiares del joven de 26 años que sufrió un violento asalto en nuestra ciudad exigen que se esclarezca el hecho y piden que los delincuentes que le propinaron una feroz paliza sean arrestados de manera urgente. Debido al violento ataque, la víctima sufrió serias heridas en su cabeza, tuvo que recibir varios puntos de sutura y le dejaron graves secuelas.

El hecho en cuestión ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando el damnificado fue interceptados por dos delincuentes armados, en Plaza Moreno, para robarle la motocicleta en la que se desplazaba.

Para cometer el ilícito, los ladrones lo golpearon salvajemente a culatazos, hasta tal punto que le provocaron lesiones cortantes en el cuero cabelludo.

El piso quedó teñido de rojo con una gran cantidad de manchas hemáticas y los hampones se dieron a la fuga con el ciclomotor del chico, que debió recibir asistencia médica. Los profesionales de la salud que lo atendieron en el lugar decidieron trasladarlo en una ambulancia hasta el hospital San Roque de Gonnet debido a lo riesgoso de su caso.

A raíz de la golpiza, el joven permaneció nueve días internado en un nosocomio de nuestra ciudad, de los cuales tres de ellos estuvo en terapia intensiva y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Finalmente, recibió el alta y continúa la lenta recuperación en su domicilio, en medio del reclamo de sus parientes para que se aclare el violento atraco.

Piden que se investigue

En este sentido, la hermana de la víctima solicitó que se profundice la pesquisa y detalló que “desde fiscalía se comunicaron para decirnos que en las cámaras de seguridad que se encuentran en la plaza y en distintos puntos, no logran focalizar la escena del robo, que supuestamente se ven muy borrosas”. Sobre la situación de salud del damnificado, aseguró que “se encuentra evolucionando bien”, al tiempo que añadió: “Estamos a la espera de que IOMA autorice estudios para poder transitar lo que viene ahora, que es una cirugía de reparación, colocar plaqueta de titanio en el cráneo y la cirugía maxilofacial”.

Más allá de que su hermano va mejorando lentamente de la paliza, la chica señaló que “eso no quita que vamos a dejar que quede todo así”, por lo que insiste en que se investigue el asalto y se pueden recolectar más pruebas de lo sucedido. “No puede ser que no haya una cámara que muestre la tremenda golpiza que recibió. No nos vamos a dar por vencidos y que paguen los responsables”, concluyó.