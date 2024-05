Máximo Thomsen: “Que no me imputen por cosas que hicieron otros”

Continúan las repercusiones luego de que Máximo Thomsen decidiera hablar ante los medios de comunicación después de 4 años de ocurrido el crimen de Fernando Báez Sosa, hecho por el que fue condenado a perpetua.

“Es algo que quiero contar hace cuatro años, no necesito mucha preparación para hacerlo”, indicó y sostuvo que el grupo de amigos era “ocasional” y solo se juntaban para irse de vacaciones.

Sobre la noche del asesinato, recordó: “Era la segunda noche desde que llegamos. Era la primera noche que salimos. Yo llegué borracho al boliche. Lo que me acuerdo es que yo estaba agarrado de la barra, de espalda a la pista, y siento que alguien se me había caído encima. Era Matías (Benicelli) que me dicen que le habían pegado y nos sacan a los dos. Yo no sabía, pero era Fernando Báez Sosa el que le pegó a Matías una piña en la frente”.

“Nadie lo quiso así, ni yo, ni mis amigos. Podemos ser buenas o malas personas, pero ninguno quiso que terminara así. Nadie es quién para quitarle la vida a una persona”, agregó. Y precisó: “Jamás se me cruzó por la cabeza que lo habíamos matado”.

“Es la sangre de mi hijo”

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la madre de Fernando decidió hablar y utilizó sus redes sociales para mostrarse en contra de la entrevista que dio Thomsen.

Previo a que se dé a conocer la entrevista por Telenoche, la mamá de Báez Sosa subió a sus historias de Instagram diversas imágenes donde expresó su enojo por las declaraciones de Thomsen.

Aunque todavía no había trascendido qué dijo el recluso durante la nota, Graciela publicó una captura de internet con varias fotos en las que se muestra la zapatilla de Thomsen con sangre de Báez Sosa: “Nunca olviden que es la sangre de mi hijo. Es imposible perdonar lo que hicieron”, expresó.

Durante el juicio oral en el TOC 1 de Dolores los peritos confirmaron que en la cara de Báez Sosa estaba la huella de la suela de la zapatilla de Thomsen, así como también el zapato tenía sangre de la víctima.

Otra de las publicaciones que hizo Graciela fue enfatizar sobre la culpabilidad del grupo en el crimen de su hijo: “Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de su libertad, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes”.

La palabra del abogado

Luego de la entrevista que brindó Thomsen desde la Alcaidía de Romero, habló su nuevo abogado, Francisco Oneto. En diálogo con radio La Red, aseguró: “Se hizo responsable de lo que es responsable”. Además, apuntó contra la condena otorgada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, cuando aseguró que si ésta se mantiene, Máximo “sale muerto en una bolsa negra” de la cárcel.

“Ahora veremos qué dice la sociedad, que eso no se controla, pero me parece que es un buen punto de partida”, añadió el letrado, quien aseveró que fue “una declaración sincera” por parte de su defendido.

“Cuando lo vi le dije Contame lo que pasó. Y le indiqué Eso mismo contalo ante la cámara. A lo que él dijo no le agregue ni le saqué absolutamente nada. Las cosas que planteó están en el expediente”, detalló Oneto.

“Se busca que se aplique lo que en un café cualquiera te confesaría. Estos pibes se pasaron de mambo. Se fueron a agarrar a piñas y terminaron matando a uno”, expresó Oneto y detalló que considera que el hecho debe ser catalogado como “un homicidio en riña o un homicidio simple”.

La dura respuesta de Burlando

El abogado de la familia Báez Sosa manifestó su enojo luego de que Thomsen asegurara que la víctima agredió a uno de sus amigos. “No lloran por Fernando”, aseguró. “Es miserable tratar de colocar a Fernando en un lugar del agresor”, añadió.