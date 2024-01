Robaron un taxi en Arana y lo prendieron fuego en Los Hornos

Ladrones que robaron un taxi en la localidad de Arana finalmente terminaron prendiéndolo fuego en las últimas horas en un sector de Los Hornos, y hasta el momento nada se sabe de los ladrones.

El coche, totalmente incinerado, fue hallado en 78, entre 156 y 157. Se trata de un Corsa Classic que había sido sustraído y que los jefes policiales consultados por este medio especulan que se utilizó para llevar a cabo otros atracos.

El dueño del rodado se mostró consternado por lo ocurrido y no dudó en aseverar que se encuentra “dolido, porque me enteré por otro lado lo que había ocurrido, y no por la comisaría”.