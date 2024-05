Robó un auto, escapó a toda velocidad y atropelló a un policía

Un delincuente que había robado un auto en la localidad bonaerense de Beccar, partido de San Isidro, fue detenido en un operativo cerrojo en La Cava luego de atropellar a un efectivo de la Policía.

Según informaron fuentes policiales, el ladrón robó un Honda Civic a metros de la intersección de Juan B. Justo y América, en la localidad de Beccar, y, tras un llamado al 911, agentes del Patrullaje Municipal iden­tificaron el vehículo en las calles Gervasio de Posadas y Clemente Onelli y comenzaron una persecución en dirección al barrio La Cava.

Luego en Tomkinson y Bergallo, se organizó un operativo cerrojo con la Policía Bonaerense y el delincuente, al intentar darse a la fuga, atropelló a un efectivo policial; finalmente, fue alcanzado y detenido por los uniformados, detallaron los voceros.

El efectivo resultó herido y fue trasladado al Hospital Central de San Isidro; mientras que el sospechoso, a la Comisaría 11° de La Cava, la cual cuenta con jurisdicción en la zona, donde quedó a disposición de la justicia a la espera de ser indagado.

Detuvieron a dos sospechosos por el robo a la “motocam”

Dos hombres de 33 y 25 años fueron detenidos en La Matanza acusados de ser los delincuentes que, a principios de mayo, le robaron al “motocam” del canal de noticias TN.

Las capturas de Ezequiel Maidana y Lucas Latini ocurrieron luego de varios allanamientos en la localidad bonaerense de La Matanza.

El hecho sucedió el 3 de mayo, cuando José Luis Mozzón registró con la cámara el momento en el que motochorros lo atacaron y amenazaron con un cuchillo en la autopista Riccheri y la General Paz.

“Estaba sobre Riccheri esperando la salida cuando de repente siento que alguien me saca la aplicación del casco y, en el momento en el que me voy a correr, alguien me golpea y me tira de la moto. Y a los grito y con un cuchillo me preguntan ¿arranca la moto? y le dije si arranca, llevátela”, relató en aquella oportunidad la víctima.

A pesar de que los efectivos persiguieron a los delincuentes, que iban a bordo de la moto Honda XR250 de color rojo robada, lograron darse a la fuga tras abandonar el rodado.