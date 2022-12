Robos, entraderas y muerte: la Policía de La Plata, sin nafta en los patrulleros

Inaudito, grave, insólito, pero no por eso menos llamativo: los vecinos del sector norte de la ciudad de La Plata denunciaron que los patrulleros cuentan con una reducida cantidad de nafta para circular, lo que atenta claramente contra la seguridad, ya que, por ejemplo, a veces no pueden llevar a cabo una persecución.

Una serie de entraderas y escruches se materializaron en las últimas horas, sobre todo en la zona de Villa Elisa (que Trama Urbana publicó oportunamente). Los delincuentes se alzaron con dinero en efectivo, electrodomésticos y diferentes elemento de valor.

De acuerdo a los frentistas, fueron atacadas cuatro viviendas de la localidad, y en varias de ellas los ladrones serían los mismos, ya que circulan en una camioneta “Hyundai nueva, de color clarito y que hace rato está identificada”, según relataron.

Agregaron: “El problema es que, pese a eso y a los llamados al 911, la Policía no responde y no van a buscarlos. No hacen operativos cerrojos para ubicarlos, y así (los hampones) siempre desaparecen”.

Un residente del área señaló que los encargados de la seguridad “solo tienen 18 litros de combustible por día”. Otro vecino contrapuso esa teoría al decir: “¿Qué tiene que ver la nafta? Son puras excusas”, y un último expuso: “A mí hace dos años aproximadamente me robaron. Me dijeron: Bueno, va a ir la Policía Científica, quedate despierta que puede ir a cualquier hora. Jamás vinieron”.

Situación que no da para más

“Con 18 litros de combustible no pueden salir a perseguir, buscar, indagar. Nos demuestra que todo el sistema de seguridad es un desastre y la Policía es parte”, indicaron. Un frentista opinó: “Ahora no hay combustible, lo que sí hay siempre son excusas”.

Lo cierto es que, como siempre, los vecinos son víctimas de esta problemática, que ni siquiera el cambio en la Jefatura Departamental La Plata pudo arreglar. De hecho, desde que asumió el nuevo encargado (quien ya había ocupado el puesto años atrás), la situación en la ciudad se volvió más caótica, con múltiples y violentos asaltos de todo tipo.

Sin ir más lejos, el martes un malviviente asesinó de diez puñaladas a un periodista y docente en su casa de La Loma, en el marco de una brutal entradera que se mantiene impune, ya que el autor del suceso no fue localizado, pese a que tras el crimen ingresó a robar a otro domicilio.