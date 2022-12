Asaltó un almacén de El Mondongo con un pistolón

Un momento de verdadero terror le tocó vivir a la empleada de un almacén del barrio El Mondongo, después de que un delincuente armado con un pistolón la amenazara y le robara el poco dinero que había en la caja registradora: tan solo 20 pesos.

Toda la secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad del local, donde se puede ver ingresar al hampón pasadas las 14 al negocio ubicado en la zona de 4 y 66. Casi sin disimular sus intenciones, sacó un arma de grandes dimensiones y abordó a la damnificada.

Llena de pánico y temiendo por su vida, la víctima le explicó al delincuente que recién había comenzado con su turno y que no tenía nada en la caja registradora. No obstante, al principio el individuo no le creyó y revisó el lugar, hasta que finalmente se dio por vencido.

“No pasa nada”, le dijo, antes de irse, intentando calmar a la chica, que estaba aterrorizada. Antes le pidió que le diera su celular, pero la joven respondió que se le había roto y que no tenía nada de valor encima.