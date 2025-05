Sigue prófugo el conductor que mató a dos amigos en Romero: habrá movilización

Pasan las horas y aún nada se sabe de las personas implicadas en el doble homicidio culposo que tuvo lugar en Melchor Romero y que terminó con la vida de dos músicos amigos entre sí. Ante la lentitud policial, los allegados a las víctimas se manifestarán en las calles de nuestra ciudad para exigir justicia y el aceleramiento de la causa.

Fuentes oficiales indicaron que familiares, amigos y compañeros de Franco Agustín Giampieri (33) y Axel Geremías Martínez (31), ambos domiciliados en Ensenada, se reunirán mañana a partir de las 8 en las fiscalías ubicadas en avenida 7 entre 56 y 57. Junto a los jóvenes también iba una tercera persona, Esteban Acosta, quien sufrió fractura de cadera y de fémur, y permanece internado en grave estado en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

“Queremos justicia por Axel, por Franco y por Esteban, que se encuentra luchando por su vida. Necesitamos la ayuda de todos para que nos escuchen. Hagamos ruido para encontrar a los culpables”, resaltaron los allegados.

Los hombres iban caminando juntos el 20 de mayo, empujando una moto, cuando fueron arrollados en 520 y 161 por el conductor de una camioneta Ford Ranger de color blanca. Franco y Axel perdieron la vida de manera inmediata, mientras que Esteban fue trasladado al centro médico, donde permanece.

Las dos personas que iban en la camioneta se bajaron de la misma y la dejaron abandonada. Huyeron a la carrera y pese a la cantidad de días transcurridos, nada se sabe de ellos y los detectives de la DDI La Plata analizan cámaras de seguridad para intentar localizarlos.

El vehículo quedó en la escena, muy dañado, y se estableció que poseía una patente melliza de otro rodado de Chaco.

Extraño incidente

En tanto, este domingo a la madrugada se vivió un sorprendente incidente en un sector sur de La Plata, donde se produjo un fuerte accidente del que quedaron pocos rastros.

Los vecinos de la calle 12 entre 85 y 86 de Altos de San Lorenzo se despertaron por un fuerte estruendo alrededor de las 4, acompañado por los ruidos de neumáticos y un motor acelerando. Todos temieron por un accidente, pero se sorprendieron cuando salieron al exterior y no vieron absolutamente nada. Tras una pesquisa más minuciosa descubrieron después una columna dañada y marcas de neumáticos, que evidenciaban un incidente vial. No obstante, el vehículo involucrado no estaba allí, por lo que de alguna manera, y pese a lo majestuoso del choque, su conductor pudo continuar adelante.