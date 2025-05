Jornada clave por el crimen de Kim

Hoy será un día clave en la causa por el homicidio de Kim Gómez (7) ya que se desarrollará en el Juzgado de Menores de La Plata una audiencia para determinar qué pasará con el adolescente de 14 años acusado de haberla matado junto a un cómplice de 17.

Marcos, el padre de la niña, se expresó en las últimas horas en redes sociales, donde escribió: “El lunes 26 nos toca revivir a fuego lo que nos cambió la vida para siempre. No hay condena, no hay justicia que sane esta herida”.

Por el momento, el asesino permanece en un Instituto de Menores, pero debido a su edad es inimputable y no puede ser juzgado penalmente como adulto. Por eso hoy se determinará su futuro y podrían dictarse otras medidas excepcionales de carácter civil o tutelar.

En ese sentido, Marcos había dejado clara su postura al afirmar que “hay un tema muy importante que hay que resolver con el tema de la baja de imputabilidad. Hoy muchos me dicen que si bajamos la ley de imputabilidad a los 14 años se terminan los problemas, y todos sabemos que si no se ataca a la educación, a la seguridad, a la salud no cambia nada”.

A su vez, el progenitor de Kim dijo: “Aún no encontré respuestas. Pienso que es una pesadilla larga, esas que no te podes despertar, pero duele tanto que ahí se derrumba la ilusión de que sea solo un sueño. Estoy seguro de que nadie se prepara para perder un hijo, más cuando son tan chicos e inocentes”.

Mientras tanto, la causa avanza con distintas medidas de cargo, y hay dos menores involucrados. El de 17 se encuentra detenido con prisión preventiva por 180 días, motivo por el cual llegará al juicio tras las rejas. El expediente está tramitado por el Juzgado del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Crimen demencial

Kim fue asesinada el pasado 25 de febrero por dos ladrones, que sorprendieron a su madre mientras esperaba dentro del auto en la esquina de 72 y 25 a que el semáforo se pusiera verde. A la mujer la obligaron a bajar, pero la nena no pudo hacerlo rápido ya que tenía colocado el cinturón de seguridad. Finalmente se trabó con el mismo cuando quiso sacárselo y, durante la huida, los malvivientes la arrastraron durante varias cuadras, destrozándola.