Salvaje ataque a una joven en City Bell mientras esperaba el colectivo

Una joven que salía de su trabajo vivió un verdadero momento de terror, cuando fue atacada por un delincuente mientras esperaba el colectivo para regresar a su casa. El hampón la tomó del cuello y la chica se salvó porque comenzó a gritar y la socorrieron otros peatones.

Según denunció la tía de la damnificada, todo sucedió durante la noche en la zona de camino Centenario y Cantilo: “Le quisieron robar sus pertenencias, ella estaba sentada en las escaleras del puente y tipo la sorprendió de atrás”. El caco la sujetó de la garganta, pero logró pedir auxilio y ponerlo en fuga. “Las personas llamaron a la Policía pero nunca llegó”, afirmó.

Cabe mencionar un dato importante: el individuo tenía tatuajes de estrellas en una de sus manos. “Gracias a Dios está bien y agradezco a las dos personas que la ayudaron y la contuvieron hasta q llegamos nosotros”, contó la mujer, y agregó: “La verdad que es un peligro, no hay seguridad y la garita está vacía, no hay donde pedir ayuda”.

“Estos lacras sobreviven a base del sacrificio ajeno. Mi sobrina tiene 23 años y labura para ganarse el pan de ella y de sus hermanas ¡y estás ratas duermen todo el día y salen a cagar a la gente!”, concluyó indignada la tía de la víctima. De más está decir que el ladrón sigue prófugo.

Asimismo, otra frentista contó un episodio similar que sufrió en la misma zona y aseguró que la Policía llego después de casi una hora. Por su parte, otra vecina completó: “Yo ando mucho por Cantilo y ayer (por el martes) me di cuenta que me querían robar. Por suerte me logré refugiar, pero veo mucha gente distraída usando su celular. Estamos pasando momentos de inseguridad y no podemos distraernos”.

En Ringuelet

Por otra parte, en la jornada de ayer un muchacho fue asaltado bajo el puente de 7 y 508, en la localidad de Ringuelet. Según trascendió, actuaron al menos seis indivisos, que atacaron a un muchacho cuando pasaba por allí. Aprovechando el agua acumulada, esperaron a que redujera su marcha para poder abordarlo.

Le dieron varios golpes y le quitaron su bicicleta y su mochila, tras lo cual escaparon en diferentes direcciones. al momento del cierre de esta edición permanecían prófugos. “Es tierra de nadie”, aseguró un vecino.

En Villa Elisa

Finalmente, en Villa Elisa una mujer sufrió el robo de su billetera y su celular, luego de que desconocidos forzaran la puerta de su auto en la zona de la Torre 3, cerca de dónde están los consultorios.