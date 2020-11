San Carlos: ladrones se llevaron $100.000 de una mueblería y sus dueños evalúan cerrar

Un lamentable momento atraviesa una pareja platense, luego de que sufrieran el robo de una gran cantidad de materiales por más de $100.000 de la mueblería de la que son propietarios. El negocio está ubicado en la localidad de San Carlos, y los delincuentes ingresaron, lo desvalijaron y ahora sus dueños piensan en bajar las persianas del emprendimiento.



El hecho tuvo lugar en horas de la madrugada de ayer en una carpintería de las calles 149 entre 33 y 34, cuando desconocidos forzaron uno de los accesos del galpón y una vez que ganaron el interior comenzaron a tomar todos los objetos de valor que encontraron. Las víctimas se enteraron del hurto a la mañana, cuando se disponían a comenzar su jornada laboral.

Al llegar a la carpintería, el damnificado se encontró con la puerta de ingreso rota y notó que estaba abierta. Al entrar se percató que los malvivientes se habían llevado una enorme cantidad de herramientas, materiales y máquinas que utilizaban para trabajar. La valuación de los elementos sustraídos supera los $100.000, y ante la dificultad de una rápida recuperación, analizan cerrar la mueblería.



Entre otras cosas, los hampones se llevaron un taladro atornillador, cintas métricas, varios martillos, lápices carpinteros, tornillos, una escuadra, una lijadora, sierra circular y otros herrajes. Según le comentó la dueña a diario Hoy, “las máquinas de mano estaban completamente nuevas, teníamos una soldadora, ventilador industrial, pava eléctrica y hasta habíamos dejado el auto que le robaron la batería”.

Hicieron la denuncia



En los últimos días, la zona atraviesa una ola delictiva y en el lugar preciso donde está ubicado el galpón hay poca iluminación, lo que facilitó el accionar de los delincuentes. Una vez que se enteraron del robo, las víctimas decidieron realizar rápidamente la denuncia y se presentaron en la subcomisaría La Unión, ubicada en 137 y 524.



Sin embargo, la respuesta que recibieron no fue positiva, ya que no solamente que hasta el momento no se presentaron los policías en el lugar del hecho para realizar la investigación, sino que además se enteraron que no hay cámaras de seguridad en las inmediaciones, algo que complica el proceso de identificar a los sospechosos.



Este duro golpe significa una complicación más al esfuerzo de continuar con el emprendimiento, teniendo en cuenta que, durante el último mes, se vieron obligados a cerrar sus puertas debido a que ambos se habían contagiado de coronavirus con un cuadro grave. Si bien volvieron a abrir la semana pasada, por la enorme pérdida de ingresos y sumado al robo, los propietarios tienen en mente bajar finalmente la persiana del negocio.