San Carlos: una mujer de 27 años falleció tras caer de una moto

Una mujer de 27 años murió durante la mañana del sábado tras caer, aparentemente, de su motocicleta. El trágico hecho tuvo lugar en la zona de 143 y 526, en la localidad de San Carlos, y se investiga como “averiguación de causales de muerte”, ya que resta determinar si participó o no otro vehículo.

Según señalaron fuentes a Trama Urbana, algunos testigos indicaron que la víctima conducía su motovehículo Honda CB 250 por avenida 143 desde 524 hacia 526 y que, al pasar por un lomo de burro, habría perdido el control y cayó bruscamente sobre la cinta asfáltica, derrapando varios metros.

Asimismo, aseguraron que la víctima no tenía el casco colocado y que golpeó su cabeza contra el pavimento, quedando tendida. Cabe mencionar que personal del SAME llegó al lugar, pero no pudo hacer más que constatar el fallecimiento de la mujer, la cual fue identificada como Evelyn Elizabeth Garropoli.

“Qué dura es la vida, ¿cómo ­torcer el destino? Q.E.P.D. querida sobrina, Dios te dé el descanso eterno y le dé fuerza a tu hijito, a tus padres, hermanos y a toda la familia. Nos dejás un dolor indescriptible”, escribió un familiar en redes sociales al enterarse de lo sucedido.

“Que en paz descanses y Dios proteja siempre a tu pequeño. Quedó pendiente esa salida... sinceramente no lo puedo creer… fuerzas para toda la familia”, añadió una amiga de la damnificada, conmocionada por el trágico hecho.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción n° 8, la cual impartió las correspondientes directivas, y la subcomisaría La Unión, la cual cuenta con jurisdicción en el lugar del accidente.

Grave accidente en Romero

Por su parte, en la localidad de Melchor Romero también se registró un gravísimo accidente de ­tránsito que dejó a un joven internado en estado reservado, el cual permanecía en el hospital al cierre de esta edición.

Este segundo siniestro vial ocurrió en la zona de 520 y 159, cuando por motivos que todavía se deben determinar impactaron entre sí una camioneta Renault Kangoo y una motocicleta marca Keller.

Precisamente, el conductor de este último vehículo fue el que se llevó la peor parte, ya que recibió un golpe en la cabeza: “El mismo fue trasladado por la ambulancia al hospital Rossi, inconsciente pero con signos vitales”, detalló una fuente consultada.

En el hecho tomó intervención la comisaría Decimocuarta y la UFI n° 10, caratulándolo como “lesiones culposas”. En cuanto al motociclista, un hombre de 34 años, voceros aseguraron que su estado era reservado.