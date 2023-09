Se atrasó en el pago del alquiler, el dueño le pegó un culatazo y perdió un ojo

Un joven de 27 años perdió el ojo tras recibir un culatazo del dueño del departamento donde vivía después de atrasarse dos semanas en el pago del alquiler. La trama sucedió en la localidad de La Falda, Córdoba y por el ataque Federico Zárate recibió casi 30 puntos de sutura y perdió su ojo derecho.

En una entrevista con el canal El Doce, Zárate contó que el dueño ingresó a la vivienda con una copia de las llaves y comenzó a discutir por el pago del alquiler. “Entró sacado al departamento, me quería matar. Me apuntó con el arma, me gritaba y me pegaba en el pecho buscando una reacción", explicó.

Tras la brutal agresión los atacantes se fueron del lugar y la víctima fue trasladada hasta el Hospital Córdoba donde le realizaron una cirugía de urgencia. "Tuve una operación de más de cuatro horas porque tenían que rearmar el ojo. Me dieron 26 puntos de sutura. Me operaron, pero desde un primer momento me dijeron que la vista de ese ojo la iba a perder. Y la perdí, ese ojo no sirve más", expresó con dolor.

Después de recuperarse el joven denunció al dueño y tras un allanamiento en su domicilio hallaron armas de fuego pero la pareja se dio a la fuga. Además, Zárate indicó que cuando quiso volver al departamento le cambiaron la llave y sus pertenencias quedaron dentro.