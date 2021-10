Se autopercibe como gato y comenzó a maullar al inicio del juicio en su contra

Hoy comenzó el juicio contra Gil Pereg de 40 años, un hombre de nacionalidad israelí acusado de asesinar a su madre Pyrhia Saroussy de 63 años y su tía Lily Pereg de 54, en 2019 cuando ambas mujeres vinieron al país a visitarlo a su domicilio en Guaymallén.

Lo curioso del caso es que al comienzo de la audiencia, el hombre empezó a maullar a viva voz por lo que la jueza del caso le ordenó seguir el juicio en silencio en otra sala.

"Señor Gil Pereg, escúcheme por favor lo que le voy a decir, estamos por iniciar el juicio en su contra. Para permanecer en la sala de debates debe permanecer en silencio y respetuosamente, si usted no hace silencio voy a tener que sacarlo de la sala", explicó la jueza, "en ese caso va a permanecer en una celda cercana al tribunal desde la cual va a poder seguir el juicio, en caso que quiera intervenir le hace saber a la custodia que lo traerá a la sala de debate nuevamente. No puede continuar gritando en la sala de debate", tras breves instantes, Pereg continuaba maullando y la jueza ordenó trasladarlo a la celda.

El juicio es por jurados y enfrenta una pena de prisión perpetua. La defensa del acusado se quejó por la composición del mismo ya que "no había ciudadanos no binarios", sin embargo la justicia no dio lugar al pedido.

Pereg es un paciente psiquiátrico que está internado en El Sauce desde 2020. Allí le diagnosticaron “un cuadro psicopático de base, trastorno delirante y alto riesgo de suicidio”.

La defensa espera poder exponer sobre las patologías que padece su defendido. Según él asegura tener un amigo llamado "señor Balthus", un gato de 500 años o los Ghoulies, unos monstruos de dos patas que viven "en los agujeros de la baños".