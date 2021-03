Se llevan una bici y un grupo electrógeno

En la zona Norte de la región los delincuentes se roban lo que encuentren en su camino y ahora una vecina del barrio San Jorge, de la localidad de Villa Elisa, fue víctima de la inseguridad, luego de que desconocidos ingresaran a su vivienda durante horas de la noche.



Según precisó la propia mujer, el hecho sucedió en la zona de 7 y 423, cuando ella y el resto de su familia descansaban. No obstante, y actuando con total sigilo, un número no identificado de delincuentes logró forzar la entrada e ingresó a su propiedad.



Rápidamente tomaron lo primero que encontraron en su camino y de esta manera de apoderaron de un grupo electrógeno de obra con carrito y una bicicleta, la cual pertenecía al hijo de la dueña de casa. No fue hasta horas más tarde que las víctimas descubrieron lo sucedido, pero al momento nada se sabe del paradero de los implicados o de los objetos robados.