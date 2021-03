Se llevaron cuatro celulares y 20.000 pesos en una entradera en barrio La Cumbre

Durante la mañana de éste martes, en el barrio La Cumbre, más precisamente en 136 entre 530 y 531, ocurrió otro hecho de inseguridad lamentable, dónde según algunos vecinos representa lo que pasa todos los días.

Ésta vez, delincuentes ingresaron a una casa mientras la familia estaba entrando, los amenazaron y se llevaron 4 celulares, de los cuales dos eran iPhone y más de 20.000 pesos en efectivo.

Una vecina del barrio aseguró que en la zona se ven este tipo de delitos de forma cotidiana y que ella después de las 6 de la tarde no sale a ningún lado. "No he visto robos pero he escuchado que ha habido", afirmó Marta.