Se llevaron todo de una casa de Villa Garibaldi

El sueño de una familia de poder tener la casa propia se terminó volviendo una verdadera pesadilla luego de que un grupo de desconocidos se metiera en su vivienda, la cual todavía están construyendo, y se robara todo lo que encontrara.

Fue una de las damnificadas quien contó el hecho y, según denunció, todo ocurrió entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado en una propiedad de Villa Garibaldi. “Somos nuevos en el barrio y nos entraron a robar”, comenzó diciendo, y enumeró todo lo sustraído.

Siguiendo con su relato, y siempre bajo los dichos de la mujer, agregó: “Si alguien les ofrece una desmalezadora nueva marca Philco, otra cortadora de césped amarilla de tipo carrito y una escalera de aluminio articulada, por favor, no las acepten que son robadas”.

Cabe mencionar que la víctima solicitó que no se publique su dirección exacta, ya que “todavía no nos mudamos” y temen que con esto puedan poner en aviso a otros delincuentes, porque la casa todavía se encuentra en construcción y no está habitada. De igual forma, al cierre de esta edición no había pistas sobre los autores del hecho.

Cometía entraderas y lo entregó su mamá

Un sujeto de 20 años, y acusado de robar bajo la modalidad “escruches” y “entraderas” en la localidad de San Carlos, fue detenido tras un allanamiento en el que intentó escapar, informaron fuentes policiales.

La investigación y las detenciones estuvieron a cargo de personal Gabinete Técnico Operativo de la Subcomisaría Unión juntamente con Comando Patrullas La Plata, infantería y GTO de la Comisaría 13. De acuerdo a lo señalado, el sujeto está acusado de cometer más de diez hechos, entre los que se encuentran entraderas a mano armada o meterse a la casas cuando sus propietarios no estaban.

Fue clave para los investigadores testimonios de vecinos y de su propia madre, quienes identificaron al sujeto en diferentes hechos delictivos. Finalmente, se lo detuvo a pocas cuadras de su domicilio tras intentar escapar en el momento del allanamiento realizado en la zona de 34 y 145 bis.