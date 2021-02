Se salvó de un robo gracias a los bocinazos de un desconocido

El robo de motos pareciera ser una constante en la ciudad. En los últimos días se han registrado varios robos en distintos barrios, donde la modalidad no cambia y ocurren con mucha violencia.

El miércoles pasado no fue la excepción, a las 14:10 horas, una mujer subía a su moto y se vio interrumpida luego de que un malviviente se abalanzara contra ella, apuntándola un arma de fuego.

La víctima, expresó a Diario Hoy: "Quedé paralizada en el momento que sacó el arma, no me podía mover y me empezó a empujar para que le de la moto".

Entre gritos de ayuda y forcejeos, la mujer cayó al piso, mientras el el delincuente intentaba quedarse con la moto. En ese momento, un auto ve la escena y empieza a presionar la bocina para alertar a los vecinos y tratar de frenar el accionar del ladrón.

Como quedó registrado en la cámara de seguridad de un vecino, segundos más tarde varios vecinos salieron a la calle para auxiliar a la mujer que se encontraba tendida en el piso con la moto encima de ella y el delincuente amenazándola.

Finalmente, el malviviente abandonó la escena a pie y la mujer fue asistida por los vecinos y quienes se encontraban en el sindicato Utedyc ubicado a pocos metros.

Ante tanta desidia y falta de interés por el otro, la mujer quiso destacar el valor y la empatía del automovilista, que ajeno a la situación decidió involucrarse y la salvó de dicha situación.