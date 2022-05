Siguen los múltiples atracos en una ciudad cada vez más castigada por la inseguridad

La inseguridad en La Plata sigue mostrando su peor cara, con un sinnúmero de asaltos en diferentes barrios y en distintos momentos del día. La Policía no logra dar con los implicados y los vecinos ya no saben qué hacer para vivir en paz, como sueñan.

El suceso más grave tuvo lugar en Tolosa, donde un matrimonio de jubilados fue sorprendido en su domicilio de 11 y 527, a las 18. Ambos se bajaron del auto para ingresar al hogar pero entonces fueron abordados por cuatro hampones armados. Los encañonaron, los obligaron a entrar y, ya en el inmueble, los golpearon en la cara.

En base a amenazas, lograron sacarles los $10.000 que tenían y, junto con otros elementos de valor, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos.

En tanto, a las 5.20 de la madrugada del jueves, al menos dos delincuentes se acercaron hasta una finca ubicada en 139 entre 45 y 46 del barrio de San Carlos y se apoderaron de un Fiat 147. Como no pudieron encenderlo, no encontraron mejor idea que empujarlo durante varias cuadras por el medio de la calle, sin que nadie detectara lo sucedido. El coche, patente TCS630, todavía no fue localizado y ahora las autoridades investigan si con él los implicados cometieron un raid delictivo, como se especula.

En pleno centro, también

A su vez, un solitario ladrón se metió en un comercio de Diagonal 80 entre 5 y 49, el pasado martes alrededor de las 17. De manera sigilosa, se acercó hasta la caja registradora y, sin que nadie lo viera, se apropió del dinero que había dentro y también de por lo menos un celular. Con todo eso resolvió irse y permanece prófugo, pese a que el suceso quedó registrado en una cámara de seguridad. Por último, dos malhechores empujaron hasta tirar de la moto Honda Wave de 110 cilindradas a una mujer de 33 años en la esquina de 20 y 520. Sustrajeron el rodado y huyeron, aunque uno de ellos, de 20 años, fue capturado cuando paseaba con el vehículo sustraído por 523 y 140. De su cómplice, hasta el cierre de esta edición nada se sabía.