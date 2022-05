Hartazgo vecinal en Los Hornos por los constantes robos

Desde hace varias semanas, Los Hornos se convirtió en uno de los barrios con mayor índice de robo y los frentistas manifestaron su hartazgo. En menos de una semana se registraron dos asaltos en la misma cuadra: los delincuentes se llevaron escaleras, bordeadoras y máquinas de cortar pasto.

Los hechos ocurrieron en 159 bis entre 63 y 64, uno de ellos entre las 18 y las 23, donde un grupo de desconocidos ingresó al patio de una vivienda y se alzó con varias herramientas. Posteriormente entraron a una propiedad lindera, llevándose objetos y generando la indignación de los frentistas de las inmediaciones.

Ante la repetición de este tipo de episodios, las víctimas se pusieron en alerta y fueron detallando los distintos sucesos. Entre otras cosas, advirtieron sobre la presencia de una motocicleta marca Rouser de color rojo y negro, en la que circulan dos malvivientes armados con un pistolón que suelen asaltar a los repartidores que pasan por el barrio.

Un vecino señaló que otros hampones se desplazan en un rodado marca Twister rojo y blanco, que asaltan a los que van caminando por la vía pública y que también cometieron algunos entraderas. Aparentemente, actúan en la zona que abarca las 50 a 70 y de 137 a 150, y después de ejecutar el ilícito escapan a toda velocidad.

“La Policía debe estar atenta, custodiar, no esperar que la llamen. Hasta que llega el 911 ya te robaron, violaron, etc. Se necesitan más patrulleros, no queda otra. Si no esto no se termina más” manifestó uno de los tantos residentes que se cansaron de la ola de atracos que azota al barrio desde hace mucho tiempo.

Los reclamos y la irritación se hacen notar a través de distintas publicaciones en las redes sociales, donde además de pedir más patrullaje dejaron en claro que “hay mucha inseguridad lamentablemente y hay que ayudarnos entre nosotros”.