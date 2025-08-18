Pánico en Barrio Norte por motochorros

Una mujer se salvó de milagro de ser asaltada por un grupo de delincuentes, que deambulaban buceando víctimas por un sector de Barrio Norte.

La damnificada transitaba por 2 entre 35 y 36 alrededor de las 21.10 del sábado, cuando fue abordada por dos motochorros. No obstante, no le sacaron nada porque desde una casa advirtieron lo que estaba por suceder y alarmaron a los cacos, que resolvieron huir sin perpetrar el atraco.

Los frentistas aseveraron que la zona se volvió más insegura de lo que ya era desde que las luminarias dejaron de funcionar, hace ya más de un mes. “Está todo oscuro y les dejan rienda suelta a los chorros”, se quejaron.