Otra jornada llena de accidentes en la ciudad

Los accidentes de tránsito no cesan en los diferentes puntos de nuestra ciudad y en las últimas horas se registraron nuevos casos.

El más grave tuvo lugar este domingo a la madrugada en Abasto, cuando por causas que son materia de investigación el conductor de un camión perdió el control del mismo en las calles 208 y 38. Debido a eso y a la velocidad en la que iba, terminó incrustándose contra el frente de una vivienda rural en donde viven dos familias.

De acuerdo a los voceros, el suceso vial se materializó pasadas la 1.30, y según los testigos al menos uno de los involucrados manejaba en estado de ebriedad, y la persona que lo acompañaba también estaba borracha. Hasta el cierre de la presente edición permanecían prófugos, ya que se habían dado a la fuga.

Por fortuna, las personas que estaban en las fincas no sufrieron heridas de ningún tipo, aunque sí estaban en estado de shock.

En tanto, un sujeto que iba a bordo de un Renault Megane de color blanco es intensamente buscado luego de que ayer a las 7.50 chocara la parte trasera de una camioneta estacionada en 50 entre 23 y 24, para luego darse a la fuga.

Por último, un joven a bordo de un Fiat Punto perdió el control al volante de su vehículo y se incrustó frente a un semáforo en 8 y 47. Lo más insólito es que nunca quiso descender del rodado, pese al pedido de la Policía. Recién lo hizo cuando estos se fueron y, de manera llamativa, se marchó del lugar, dejando el coche.

Tomó intervención la comisaría Primera, donde se abrió una causa caratulada como “lesiones por accidente”.