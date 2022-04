Siguen los robos en la ciudad mientras la Policía hace la vista gorda

Los robos siguen materializándose día a día en la ciudad de La Plata, mientras la Policía prefiere hacer la vista gorda y mirar hacia costado. En las últimas horas hubo que lamentar dos nuevos sucesos delictivos, ambos impunes y que marcan a las claras cómo se vive en la capital de la Provincia de Buenos Aires.

Por un lado, un grupo de delincuentes se apoderó de un auto que estaba estacionado en 24 y 63, durante la madrugada del jueves. Lo llamativo fue que, como no pudieron encenderlo, no tuvieron mejor idea que llevárselo a la rastra, empujándolo por las calles a través de un segundo vehículo. El incidente quedó registrado en una cámara de seguridad, pero pese a eso todavía no hay personas identificadas.

También fue filmado el atraco de una bicicleta, que tuvo lugar cerca de las 16 del pasado miércoles. El rodado estaba atado a un poste en 5 y 58 y, a plena luz del día, los malvivientes no tuvieron inconveniente alguno en usar una tenaza para cortar el candado. Ya con el botín asegurado, huyeron y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos. “La inseguridad ya no da para más, pero nadie hace nada”, se lamentó un vecino de la zona.