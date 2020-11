Tiene 15 años, está acusado de dos homicidios y comprende la criminalidad de sus acciones

"El Cono”, el adolescente de 15 años acusado de reiterados robos y de haber asesinado al menos a Carlos Julián Allende (44) y a Matías Tejeda (18) en nuestra ciudad, comprende la criminalidad de sus actos de acuerdo al informe del equipo interdisciplinario de profesionales del Cuerpo Técnico de la Asesoría Pericial que lo evaluaron a él y a su familia.



A pesar de todas las acusaciones que pesan en su contra, seguía libre hasta que la titular de Juzgado de Garantías del Joven n°1, María José Lescano, ordenó una medida de seguridad restrictiva de la libertad. Por esta razón el chico, inimputable, se encuentra en un instituto de menores. Una vez que cumpla la mayoría de edad, podrá ser trasladado a una cárcel común.



De acuerdo con el informe de dicho equipo, se determinó que el malviviente “posee funciones psíquicas operativas para comprender la realidad y las funciones normativas presentes en ella”. En este sentido, los profesionales requirieron un “psicodiagnóstico de mayor complejidad; ya no pericial sino clínico con la diferencia de contexto que ello implica”.



“Asimismo, posee la capacidad de elegir el destino de sus acciones (solo ello mediado por la impulsividad no mediada simbólicamente que lo pueden llevar a descargas agresivas).

No se evalúa un medio familiar plausible de generar condiciones saludables y de desarrollo aptos para este menor sin una asistencia familiar constante, prolongada e institucionalmente sostenible”, según el escrito de los expertos, realizado días antes de que fuera alojado en un instituto.

La relación con su madre



El imputado de doble homicidio vive con su madre en Berisso y, respecto a la relación entre los dos, de la entrevista presencial en el hogar surgió que “la interacción entre ambos es distante y tensa, lográndose entrever falta de entendimiento y control”. Con referencia a su educación, la progenitora comentó que tiene problemas de aprendizaje y fue expulsado de la escuela, aunque la mujer se mostró reticente a aportar datos sobre la vida social u otros aspectos de “El Cono”.



“Se observa una modalidad interactiva donde prevalece la tendencia al acto más que a la palabra; a la violencia más que a la resolución de conflictos”, explicaron los profesionales que integran el cuerpo de psicólogos y asistentes sociales. De la entrevista con ambos surgió que la madre desconocía por completo el motivo por el cual era citado, según el informe.

Actos brutales



Como publicó diario Hoy, Allende circulaba en una Honda Twister por 7 y 99 el 3 de noviembre pasado, cuando fue interceptado por dos falsos repartidores de comida, quienes lo atacaron a balazos y se llevaron su moto. Tras 14 días de agonía en terapia intensiva, el hombre falleció en una clínica de Ensenada. En tanto, la otra víctima del criminal es Tejeda, a quien le dispararon en la cabeza el 4 de septiembre en 1 y 92.