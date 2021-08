Tiraron abajo una puerta, golpearon a una mujer y los echaron los vecinos

Vecinos de la zona de 121 y 43 están desesperados, debido a los reiterados ataques y robos que sufren por parte de un grupo de delincuentes que, aseguran, utilizan las vías para refugiarse o como vía de escape. El último asalto ocurrido durante la madrugada de ayer colmó la paciencia de los frentistas.

Según trascendió, al menos tres delincuentes armados atacaron una vivienda de 43 entre 121 y 122, en donde usaron un ariete para derribar la puerta. Tras esto, atacaron a golpes a la dueña de casa, pero esta logró activar la alarma vecinal y puso en fuga a los maleantes, que fueron perseguidos varios metros por otros vecinos.

“Queremos que cierren el paso de las vías, porque los delincuentes usan ese lugar para refugiarse. Sabemos que no son de ese barrio, pero salen de ahí y se resguardan ahí”, dijo una vecina indignada que habló con diario Hoy y agregó: “Por lo menos queremos que pongan una cámara en el lugar”.

“Por eso estamos organizando una reunión con los vecinos y haremos un petitorio. Lo que queremos es que bloqueen ese paso, que lo cierren, pero si no lo hacen o no pueden, al menos queremos más iluminación y que haya dispositivos de seguridad o vigilancia las 24 horas”.

Si bien luego del asalto se hizo presente la Policía y se realizó un operativo cerrojo en las inmediaciones, no pudieron dar con los implicados y los mismos seguían prófugos al cierre de esta edición. “Nuestra intención no es molestar a nadie, no queremos hacer cortes de calle ni nada de eso, pero necesitamos una solución porque la situación no da para más”, concluyó la frentistas.

Cabe mencionar que ayer, a pocas calles de allí, también hubo otro episodio delictivo cuando cuatro motochorros le robaron la moto a un vecino cuando estaba estacionado en la zona de 39 y 118. En cuestión de segundos y en pleno mediodía, los maleantes lo interceptan, le apuntan con un arma y le quitan su rodado, tras lo cual se dan a la fuga velozmente.

Preocupación por banda de menores descontrolada

Un reclamo de similares características tuvo lugar también en City Bell. Frente a esta situación, este multimedio dialogó con vecinos de dicha localidad, quienes aseguran que hay una banda de menores que mantiene en jaque a frentistas y comerciantes.

“Acá cambió todo, se perdió la tranquilidad. Hay una banda de cinco o seis chicos, se ve que son todos menores, que sólo hacen desastre. Pasan por las casas golpeando con palos, rompiendo los frentes y además ya hubo casos de robos en Cantilo”, afirmó preocupada una vecina.

Asimismo, sobre cómo afecta dicha realidad a los comerciantes, aseguró: “La verdad que esto nos perjudica muchísimo, tenemos clientes que directamente nos dijeron que los sábados prefieren no venir al centro y hacer las compras durante la semana por temor a estos delincuentes”.