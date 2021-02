Tuvo un brote psicótico y atacó a cuatro mujeres en un centro de salud de 4 y 612

Una mañana de terror vivieron cuatro mujeres que trabajan en el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 19 de Barrio Aeropuerto debido a que un individuo las atacó. El establecimiento está ubicado en 4 y 612, a escasos metros de la seccional que tiene jurisdicción en la zona.



Según trascendió, el hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando uno de los pacientes sufrió un brote psicótico, durante el cual atacó a varias mujeres que desempeñaban diferentes tareas allí. Las víctimas fueron dos enfermeras, una psicóloga y una mujer del personal de maestranza.



Según el testimonio de los frentistas, el agresor, en pleno brote psicótico, atacó salvajemente a las cuatro mujeres, tal como informó el portal Sicardi TV. La hija de una de las damnificadas declaró: “A mi mamá la corrió literalmente para golpearla en reiteradas ocasiones y llegó a pegarle. A la mujer de maestranza la llegó a tomar del cuello y levantarla. A la psicóloga la golpeó y tiró al suelo y él cayó encima”.



Testigos aseguraron que la Policía del Destacamento Aeropuerto, que está a menos de una calle de distancia, no quiso intervenir porque “sólo había mujeres de servicio”.

Sin embargo, estas versiones fueron rotundamente negadas por las autoridades del Destacamento, quienes incluso aseguraron que el personal de la seccional fue quien “intervino y hasta inmovilizó al sospechoso hasta que vino la ambulancia”.

Siguiendo con la versión oficial, agregaron que “está todo escrito y judicializado”.



Como se informó, todo comenzó cuando el sujeto se apersonó en el centro de salud para ser atendido y dijo estar descompuesto. Cabe mencionar que el hombre sufre de esquizofrenia y se solicitó una ambulancia.



No obstante, el conflicto se habría desatado porque se negaron a trasladar al hombre. Fue allí cuando el sujeto se tornó hostil y agresivo, propinando golpes de puño contra el personal de la salita. Entonces, de acuerdo con las fuentes oficiales, intervino personal del Destacamento y se volvió a solicitar una ambulancia al SAME, tras lo cual el agresor fue llevado al hospital San Martín.



El hecho fue caratulado como “lesiones”. Tomó intervención la propia seccional de Barrio Aeropuerto, manteniéndose en comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción número 5, que avaló dichas diligencias.



Por último, ninguna de las damnificadas sufrió heridas que comprometieran su vida y se supo que ya habían regresado a sus puestos de trabajo.