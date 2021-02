Sufre una enfermedad crónica y le robaron el auto que usa para trabajar

Un vecino de la localidad de Ringuelet sufrió el robo de lo más importante que tiene: su herramienta de trabajo. Unos desconocidos se llevaron su automóvil, que había dejado estacionado fuera de la clínica donde le realizan un tratamiento.



Según cuenta el propio damnificado en un video, se vio obligado a dejar su anterior trabajo por sufrir una enfermedad que lo obliga a recibir un tratamiento de diálisis. Con su jubilación intenta mantener a su familia y costear sus cuidados médicos; apenas cobra 20.000 pesos.



Debido a que ese dinero no es suficiente, el hombre había comenzado un emprendimiento. “Empezó a irme bastante bien y comencé a guardar un poco de plata para poder comprarme mi propio auto; nada lujoso, un modelo 92”, dijo el damnificado.



Sin embargo, cuando fue a realizarse su diálisis, al salir del centro de salud descubrió que se habían llevado su vehículo.



Ahora, pide desesperadamente ayuda a la comunidad: “Alguien que tenga un autito que me preste o me alquile, para poder seguir trabajando y darle de comer a mi familia”. Quien tenga información o pueda colaborar, se solicita que se comunique al (221)598-0374.