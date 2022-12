Un actor de "El Marginal" fue procesado por abuso sexual

Jorge Emanuel García, actor de la serie "El Marginal", fue procesado por abuso sexual.

Su expareja denunció que “entre abril y agosto de 2018″, García la abuso en cuatro ocasiones “mediante violencia y con acceso carnal”, tal como declaró ante la Justicia.

Por tal motivo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19 tomó la decisión de procesar al actor por el delito de “abuso sexual agravado por acceso carnal reiterado”.

Asimismo, el peritaje del Cuerpo Médico Forense constató que las declaraciones de la víctima eran verosímiles y que la misma presentaba síntomas compatibles con el estrés postraumático.

La mujer, que se desconoce su identidad, aseguró ante los fiscales: "Yo no entendía muy bien lo que sucedía en ese momento. Me acuerdo de irme con un sabor amargo, con una sensación horrible, pero en ese momento no pensaba que había sido abusada”. Además, indicó entre otras declaraciones: “En mi cabeza eso no era tan grave. Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual; yo no lo reconocía como tal”.

Por su parte, el intérprete del personaje "Arnold" en "El Marginal", negó los hechos y explicó que en esos meses se estaba recuperando de una cirugía en el tendón de Aquiles. En este sentido, sostuvo: “No podía hacer movimientos explosivos ni muy bruscos porque corrés el riesgo de que se te corte el tendón de nuevo. Por eso me parece absurdo que ella diga que yo fui agresivo con ella".

A su vez, declaró: "Lo que me llama la atención es que dice que nosotros ns parábamos, que hacíamos un montón de cosas (...); yo si caminaba tres pasos me caía”.