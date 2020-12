Un enfermero de la UPA de Los Hornos, acusado de abuso, fue sometido a una golpiza

Una joven de 18 años que acudió a la UPA de Los Hornos para darse una inyección anticonceptiva denunció que el enfermero que la atendió intentó abusarla. Fue la propia víctima quien relató la pesadilla que vivió a través de Facebook, después de haber realizado la denuncia en la DDI La Plata.

Dijo que fue hasta la UPA de 153 y 66 y, tras esperar 20 minutos en recepción, fue llamada por un enfermero de entre 30 y 40 años. Además, añadió: “Me hizo pasar al sanatorio número 1 y le di el medicamento para la inyección. Me preguntó qué edad tenía y me dijo que me bajara un poco el pantalón. Cuando me fue a aplicar la inyección me dijo que tenía que bajarme un poco la bombacha, le pregunté para qué y me respondió Sino no te la puedo aplicar. Me la bajó y me la dio”.

Pocos segundos después empezó a sentirse mareada y pidió salir a tomar aire y agua. “Me puso un tacho de basura en la puerta para que no la abriera y me dijo que esperara”, narró. Salió como pudo y en la puerta de entrada del centro médico se desmayó. Al volver en sí, le contó a su pareja lo que había ocurrido y refirió que el enfermero le había inyectado “otra cosa”.

Más tarde, el hombre regresó a la UPA junto a su padre y tres familiares de la chica, buscaron al implicado y lo atacaron a golpes, quedando todo registrado en una cámara de seguridad.

“Pude escaparme, pero ¿qué hubiera pasado si me desmayaba dentro del consultorio con este degenerado? No sé qué es lo que me aplicó, no sé si me quiso dormir”, culminó.