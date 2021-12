Un joven apareció “crucificado” en un árbol tras una fiesta universitaria en Rosario

El último fin de semana se celebró en Rosario una tradicional fiesta universitaria, "La Bajada de la Facultad de Arquitectura". Durante el festejo, realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, apareció un joven colgado de un árbol.

Según el testimonio del muchacho, fue "crucificado" en el árbol tras ser drogado. La novia del joven contó lo que el le dijo cuando regresó a su casa:

“Llegó a las seis de la mañana y lo único que decía era: ‘Gordita, me drogaron, me robaron y me colgaron en un árbol’. Fue horrible, sobre todo para él que se llevó la peor parte”, afirmó.

La mujer también detalló que su novio presentaba heridas debajo de sus brazos, consecuencia física de haber estado colgado en el árbol por horas. Además, denunció que fue robado.

El rector de la Universidad local, Franco Bartolacci, se comunicó con la víctima y dispuso la apertura de un sumario para investigar lo ocurrido durante la madrugada del sábado, encontrar a los culpables y aplicar las sanciones correspondientes.