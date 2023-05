Una joven platense denunció a un odontólogo por abuso

En las últimas horas una joven platense denunció públicamente a un odontólogo de nuestra ciudad, y mediante un escrito decidió contar la pesadilla que sufrió. A su relato se sumaron otras chicas que también habrían sido víctimas del mismo sujeto que, según trascendió, sería profesor en la Facultad que depende de la Universidad Nacional de La Plata.

En este sentido, la damnificada comenzó diciendo que “hoy tengo la fuerza para contarlo y por eso quiero denunciar”, en relación al sospechoso que además de ser dentista, lo describe como el titular de un consultorio cirujano. A partir de allí, fue brindando algunos detalles en relación a lo que sucedió y los tormentos a los que fue sometida.

Mediante las redes sociales, la mujer aseguró que En su relato en las redes sociales, detalló que “a mitad del 2021 -por entonces tenía 22 años- trabajé un tiempo en su consultorio odontológico como secretaria. En ese tiempo -fueron nueve meses-, me empecé a sentir muy incómoda, reiteradas veces esta persona me hablaba de mi sexualidad”.

En este mismo sentido, añadió que en reiteradas oportunidades, el acusado realizó “comentarios desubicadísimo, los cuales yo dejaba pasar porque no sabía qué decir, y no los entendía al principio, pensaba que por unos comentarios no podía armar tanto drama”. Sin embargo, poco después la situación se tornó todavía mucho más tortuosa.

Una pesadilla

Como si todo esto fuera poco, el mismo dentista le tocó la cola en varias ocasiones en la zona de la cocina de su lugar de trabajo y, tratando de defenderse, manifestaba que había sido querer. Pero, enseguida, le pedía que no le contara a su novio: “Yo, shockeada, no sabía cuál era la manera correcta de reacción y lo dejaba pasar”.

Asimismo, la denunciante añadió en su relato que “la última vez, que fue la que me hizo reaccionar, me obligó a acostarme en la camilla para hacerme masajes, donde me sacó la remera y me desabrochó el corpiño, me hacía masajes en la espalda y me tocaba más, me hacía masajes en las piernas, me tocaba de más, me decía cosas horribles”.

Al respecto, señaló que después de casi un año y tras hablar con varias personas de su entorno, pudo animarse a contar todo lo que sufrió, por lo que decidió hacer pública su situación mediante un extenso escrito que publicó en las redes sociales. Por último, se supo que en las próximas horas realizará una presentación formal, a la que podrían sumarse otras chicas que también habrían sufrido las mismas situaciones que ella.