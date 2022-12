Una mujer fue arrastrada en el capot de un auto a toda velocidad: "Creí que me moría"

Una mujer que acababa de comprar un auto de alta gama quiso evitar que el propio vendedor, a quien ya le había pagado, le robara el vehículo, por lo que se abalanzó sobre el capot en el que fue llevada a lo largo de casi tres kilómetros.

El episodio ocurrió durante la madrugada del pasado martes en el barrio Pueblo Nuestro, ubicado en el departamento de San Martín, provincia de Mendoza, cuando una mujer que acababa de comprar un Mercedes Benz advirtió que el vendedor del rodado, identificado como Héctor Altamiranda, quien trabaja como jefe de seguridad del condominio en el que vive, se acercó a su casa con su hijo e intentó llevarse el auto con la copia de una llave que no le había entregado durante la transacción.

Al advertir la presencia de ambos, la mujer comenzó a discutir con ellos y se puso enfrente del auto para evitar que se lo llevaran.

Las discusiones alertaron a los vecinos, que filmaron el momento en el que el acusado se lleva a la mujer arriba del capot del auto y realiza osadas maniobras con intenciones de que la víctima cayera a la calzada y poder huir.

No obstante, la mujer permaneció aferrada al auto hasta que su hijo lo alcanzó, lo cruzó y le hizo detener la marcha, según informó Télam.

Á raiz del episodio, la mujer sufrió una fractura en un brazo, mientras que el hombre y su hijo fueron detenidos por la Policía.

El fiscal Gustavo Jadur, a cargo de la Fiscalía 2 de Instrucción de La Colonía-San Martín, imputó a los Altamiranda por el delito de "robo agravado".

Los voceros detarralon que Betty había comprado unas horas antes el Mercedes Benz del ahora detenido a cambio de un vehículo, dos motos cero kilómetro y dinero efectivo.

"La transacción ya estaba hecha. A las dos de la mañana el día martes, Altamiranda llegó golpeando la ventana. Salgo y le digo qué necesitas, y el hombre argumentó que el auto que le habían vendido estaba roto", dijo la mujer en declaraciones a la radio Estación Zafiro 89.5.

"Le dije me parece que no son horas para hacer esto. Si tenemos que hacer el negocio lo hacemos mañana", contó la mujer, y explicó que fue entonces que se puso frente al auto.

"Me pongo adelante del vehículo y le dije que no le iba a dar el auto. Forcejeé con él y caí sobre el capot. Levanté la pierna y como pude me sostuve del auto. Fue algo terrible, no puedo explicar la situación que viví", continuó la mujer, quien recordó que incluso el hombre extrajo un cuchillo e intentó cortarle la muñeca.