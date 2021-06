Atropelló a un agente de tránsito y lo arrastró 200 metros

Un violento accidente vial se registró en las últimas horas, en el que un automovilista intentó evitar un control y terminó atropellando a un agente de tránsito, arrastrándolo durante más de 200 metros arriba del capot. El lamentable episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y se puede apreciar el momento exacto de la imprudente maniobra.



El hecho se produjo en la avenida Presidente Perón e Hipólito Yrigoyen, en la localidad bonaerense de José C. Paz. En ese lugar, el conductor del vehículo color gris claro no quiso detener la marcha ante las señas que le realizó el oficial y cuando él se le paró adelante para impedir que continuara circulando, lejos de frenar, aceleró.



En las imágenes que fueron captadas por una cámara de seguridad instalada en la zona, se puede observar claramente que cuando lo intentó esquivar para escaparse se lo llevó puesto, quedando la víctima arriba del coche. Tras ser atropellado, el agente de tránsito quedó aferrado al capot del auto y así fue arrastrado por dos cuadras.

Según se pudo saber después, el vehículo en el que circulaba el implicado no tenía chapa patente en la parte delantera y la que llevaba atrás no pertenecía a ese mismo rodado.