Le robaron a su perro y ofrece $20.000 de recompensa

Una familia de la localidad de City Bell vive horas desesperadas luego de que desconocidos le arrebataran a Atila, su perro. El hecho sucedió en la zona de 456 y 28 bis y ofrecen una recompensa de $20.000 a quien les devuelva a su mascota.



El can es un boyero de berna macho adulto, el cual está transitando un tratamiento médico y fue sustraído el pasado miércoles.

Asimismo, el animal tiene collar y chapita con número de teléfono.

Por su parte, su familia relató que no es la primera vez que se roban a Atila, ya que hace tres años unos ladrones se lo llevaron y lograron recuperarlo.



Cabe mencionar que, si bien no tienen pruebas, en esta oportunidad sospechan que se lo llevó un vecino de la zona. Quienes cuenten con información de cualquier tipo sobre el paradero del perro o lo haya visto, puede comunicarse al 221-668-0868.