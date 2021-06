Patota molió a golpes a una mujer y le quemó la casa

Una mujer de 50 años fue brutalmente atacada por otras cuatro que, no conformes, le quemaron la casa cuando la víctima fue a hacer la denuncia, en un grave suceso que tuvo lugar en las últimas horas en un sector de Punta Lara, de acuerdo a lo que informaron ayer fuentes policiales.



Los voceros consultados por este multimedio indicaron que el problema no es nuevo y que el motivo sería por una vieja pelea entre las involucradas, que mantienen una “muy mala relación”.

Ahora, esa gresca subió de nivel cuando las agresoras se dirigieron hasta la vivienda de la damnificada, emplazada en las calles 122 entre 9 y 9 bis. Se metieron de golpe y comenzaron a pegarle trompadas y patadas, causándole diferentes lesiones en el cuerpo. “Le pegaron brutalmente, por un conflicto vecinal. La intentaron matar”, refirió un allegado a la perjudicada.



Cuando esta pudo reponerse de las heridas, no dudó en radicar la correspondiente denuncia en la comisaría Segunda de Ensenada, pero entonces la historia sumaría una nueva arista.



Ayuda



Mientras ella se encontraba en la seccional exponiendo su problema, las mismas cuatro mujeres volvieron a hacerse presentes en su hogar, pero ahora directamente para prenderlo fuego. “Violentaron el portón e incendiaron todo. Si llegaba a estar dentro, la prendían fuego también a ella. Ya le hicieron esto antes, tienen varias denuncias y nunca detienen a nadie”, explotó en furia la misma frentista, que conoce a la víctima.



Ante el avance del foco ígneo, y el llamado al 911, se acercaron hasta la escena los Bomberos Voluntarios, que sofocaron las llamas, aunque “las pérdidas fueron muy grandes”, indicó un portavoz.



Fueron convocados los peritos de la División de Científica de Berisso, para determinar el origen del fuego, mientras que se abrió una causa penal en la fiscalía en turno por el delito de “incendio y otros estragos”.



“La construcción de la casa era precaria y no quedó casi nada. Ahora necesitamos de la ayuda de la ciudadanía, porque la mujer se quedó con lo puesto y no tiene los medios para comprarse cosas nuevas”, contó un vecino, y agregó: “Cualquier cosa que se pueda donar viene bien, como alimentos, frazadas, colchones, ropa… todo sirve”.



Para todo aquel que pueda colaborar, podrá hacerlo comunicándose al 221-6437628.



En cuanto a las mujeres implicadas tanto en la golpiza como en el incendio, hasta el cierre de esta edición permanecían prófugas.