Exigen la salida inmediata de Uber de La Plata o amenazan con otro paro

Tal cual se había anunciado durante toda la semana, un grupo de remiseros que responde a la Asociación Civil Acre mantuvo vigentes los reclamos contra las aplicaciones y lo que describen como competencia ilegal en el transporte de pasajeros. Tanto es así que el viernes se cortó la subida de la autopista La Plata-Buenos Aires, reclamando por el bloqueo de las aplicaciones como Uber o Cabyfi en el territorio platense.



Sobre la base de la decisión que se tomó en la vecina ciudad de Berisso, en donde no está permitido el funcionamiento de algunas aplicaciones que ofrecen servicios de viajes de corta y media distancia, cerca de 100 vehículos habilitados habían bloqueado la subida a la autopista, generándose caos en las primeras horas del viernes.



“En Berisso, el Concejo Deliberante sesionó y votó por el bloqueo de las aplicaciones. Además allá, si agarran a uno manejando como Uber le rompen todo el auto. Nosotros, trabajando a este ritmo, vamos camino a desaparecer. Y nos cansamos de las charlas y las promesas. Necesitamos soluciones”, expresó Ruben Darío Morinigo, quien no descartó que la semana que viene pueda haber otro paro de remiseros, como ocurrió el viernes durante gran parte de la mañana.



Por otro lado, Pablo Fernández fue uno de los referentes enviados por el Ministerio de Seguridad para levantar el corte en la subida de la Autopista, que había provocado congestión de tránsito el viernes a la mañana. Aseguró que el gobierno “garantiza” canales de diálogo y dejó abierta la puerta para remover las aplicaciones de viajes en La Plata.



Se unen a los taxistas y vuelven a juntarse el jueves



Tras el reclamo del viernes, los remiseros se reunieron al mediodía con autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia. Allí pactaron una nueva reunión para el jueves de esta semana, en la que se unirá el pedido de los taxistas.



El reclamo sigue siendo el mismo en los dos sectores: bloqueo de las aplicaciones y competencia legítima para conseguir viajes y pasajeros.



Si bien la decisión que comunicó el gobernador Axel Kicillof sobre el regreso a las clases presenciales a partir del próximo miércoles va a generar mayor circulación y por ende, mayores viajes, desde el sector aseguran que primero tienen que sacar las aplicaciones.

“Se va a mover un poco más. Pero no va a hacer la gran diferencia. Si nos siguen sacando los viajes, para nosotros es imposible seguir así”, comentó Morinigo.