Archivan la causa del rugbier denunciado por atacar a golpes a un joven a la salida de un boliche

En la jornada de ayer se conoció que la causa que investigaba la denuncia realizada por un basquetbolista del club Gimnasia y Esgrima La Plata, en donde acusaba a un rugbier de haberlo atacado a golpes, fue archivada. El motivo se debió a que varios testigos contradijeron la versión del joven y, además, otras pruebas no corroboraron su versión.



Debido a esto, la fiscal que lleva a cargo la causa decidió el archivo de las actuaciones, aunque esto no significa el cierre definitivo ni el sobreseimiento del acusado. El denunciante puede apelar la me­dida o presentar nuevas pruebas. No obstante, la defensa puede solicitar el sobreseimiento definitivo, situación que debe ser resuelta por el magistrado garante de la instancia.



Cabe recordar que el hecho sucedió a la salida del boliche Jerry, ubicado en Camino Centenario y 508, de Gonnet. Allí, el denunciante se encontraba dentro del local cuando un sujeto lo empujó y comenzaron una pelea, según su relato. La trifulca siguió afuera del lugar, pero al agresor se sumaron otros cuatro individuos, quienes lo atacaron a puñetazos y, luego de reducirlo, le quitaron su teléfono celular.



Tras esto, el muchacho escapó e intentó dirigirse hasta su auto, un Ford Ka, aunque no pudo lograrlo, ya que un Renault Clio se interpuso en su camino y del mismo descendieron otros cinco masculinos.



Según la denuncia que realizó la víctima a la Policía, uno de los sujetos le apuntó con un arma de fuego y le pidió las llaves de su vehículo.



Luego, el primer grupo de atacantes se subió al Ford Ka del damnificado y escapó a toda velocidad, mientras que los otros los siguieron en el Clio. Horas más tarde el joven golpeado asegura que encontró su auto “chocado y totalmente inutilizado”.



Cabe mencionar que la víctima afirmó en ese entonces conocer a sus agresores e incluso hizo su descargo a través de su perfil de Facebook. Por su parte, en ese entonces tomó intervención la comisaría Decimotercera, con jurisdicción en la zona, y la Unidad Funcional de Instrucción en turno, caratulándose el hecho como “robo”.



“No soy de hacer estas publicaciones pero creo que la situación lo amerita. El día sábado 21 salí con mis amigos al boliche Jerry. A las 5 de la mañana aproximadamente me empuja un chico sin motivo. Lo miro y le pregunto si tenía algún problema. El responde que sí pegándome una piña en la cara”, escribió en su momento en su perfil de Facebook el damnificado, denunciando lo sucedido y agregando: “Estos chicos frecuentan el boliche muy seguido, si los ven tengan cuidado, le puede pasar a cualquiera”.