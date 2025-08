Intentaron asesinar a puñaladas a un remisero durante un robo en Los Hornos

Un remisero sufrió en las últimas horas un gravísimo suceso de inseguridad, cuando fue abordado en las calles de nuestra ciudad por cuatro delincuentes, que lo golpearon, intentaron asesinarlo a puñaladas y finalmente le robaron, señalaron fuentes oficiales. Lo más grave, además, fue que la Policía nunca se acercó a la escena del hecho y nunca quisieron tomarle la denuncia.

Todo ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del domingo, cuando la víctima se detuvo en el semáforo de la avenida 137 y 72, tras haber estado trabajando hasta entonces. De la nada surgieron cuatro salvajes, que se le cruzaron en el camino y le imposibilitaron el avance. Lo obligaron a bajar y entonces el hombre se trenzó en una lucha, resistiéndose al atraco.

En ese sentido, recibió una golpiza y, mientras le pegaban, una mujer que formaba parte de los hampones revisó cada rincón del auto. Se apoderó de un celular que encontró y finalmente se dio a la fuga con sus cómplices. Estos, en medio de la gresca, le tiraron dos puñaladas al damnificado, que fortuna no dieron en el blanco.

“Tierra de nadie”

Un llamado al 911 alertó a los agentes de la fuerza, pero el móvil del Comando de Patrullas La Plata nunca apareció, tras más de una hora de espera. Indignado, el remisero fue hasta la comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona, pero allí le indicaron que no había oficial de turno, por lo que no pudieron tomarle la denuncia y todo quedó en la nada.

El hombre relató que “nadie se hace cargo, si ni siquiera me tomaron la denuncia. Estos ladrones estaban esperando en la esquina, se querían llevar el auto de alguien”. Añadió que los implicados estaban armados y dijo que “son peligrosos”.

Pese a que había cámaras de seguridad en el área, hasta el cierre de la presente edición las autoridades no habían podido dar con los delincuentes, de quienes nada se sabe y continúan prófugos, haciendo de las suyas sin que nadie los detenga.

Los vecinos de Los Hornos fueron nuevamente muy críticos con la inseguridad y no dudaron en afirmar que “la zona está liberada. Acá cambian al comisario cada dos por tres y los robos no bajan. Nadie hace nada, nadie nos defiende. Pareciera ser que trabajan para los ladrones. Y así debe ser. Otra cosa no podemos pensar”.

Otro dijo que “no atienden cuando llamas, no patrullan. Esto es tierra de nadie, un campo minado de delincuentes, que coparon las calles. Acá se ven entraderas, robos callejeros, de todo un poco”.