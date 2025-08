Fentanilo: con 20 casos fatales, asciende a 74 el número parcial

Las muertes por el fentanilo ascendieron en un gran número, ya que a los 54 iniciales se le suman otras 20 agregadas en las últimas horas, informaron ayer fuentes judiciales.

El Juzgado Federal Número 3 de La Plata incorporó veinte nuevas historias clínicas vinculadas a los decesos por el uso de fentanilo contaminado, producidos por el laboratorio HLB Pharma Group SA.

Tras esta novedad, se refuerza la hipótesis de que hay una “lista negra” de muertes no reportadas oficialmente. De acuerdo con los voceros, las nuevas víctimas no estaban registradas en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, y el descubrimiento surge del relevamiento de documentación médica enviado por hospitales a pedido del magistrado, quien investiga la distribución irregular de ampollas del lote 31202.

Todo esto complica más la situación judicial de las 24 personas imputadas por la presunta elaboración y distribución del fentanilo contaminado.

Relato del horror

En tanto, Daniel Gustavo Oviedo, padre de una de las víctimas fatales, pidió justicia por su hijo, también llamado Daniel, quien perdió la vida tras haber sido internado en nuestra ciudad y recibir la medicación que, tiempo después, fue identificada como adulterada.

El hombre explicó cómo fue la marcha dada este jueves en La Plata, donde participaron varios familiares de las víctimas: “Fue una movilización muy fuerte. Lo hicimos para romper con este silencio que tanto ruido hace”.

Luego, confirmó que aún no hay imputados ni una carátula definida en la causa, y remarcó la falta de respuestas concretas por parte de la Justicia: “Hay más información en los medios que en el expediente”.

Oviedo relató que su hijo, paciente de diálisis crónica desde los 16 años, ingresó al hospital por una descompensación en febrero y que, tras varios días de altibajos, mostró signos de recuperación.

Sin embargo, después de recibir el fentanilo, su salud empeoró de forma repentina: “El 13 de abril se comunicaba bien, estaba reactivo. Una semana después ya era otro paciente, hinchado, con reacciones alérgicas”, recordó. Finalmente, falleció tras presentar una bacteria que no pudo ser detectada a tiempo por el centro médico y que recién fue identificada por el Instituto Malbrán.

El padre denunció la falta de trazabilidad de las ampollas y la posible impunidad de los laboratorios involucrados, Ramallo S.A. y HLE Pharma, empresas con vínculos políticos y antecedentes polémicos: “Esto es una masacre, no se puede cerrar así no más. Hay miles de ampollas circulando que no se sabe dónde están y cuando les incautaron cinco kilos de materia prima, dijeron que la destruyeron porque estaba vencida. Nadie les pidió explicaciones”.

Según los datos aportados, hay al menos 48 muertes confirmadas y más de 40.000 ampollas de fentanilo que siguen sin ubicar, por el momento, la causa abarca varias provincias, incluyendo Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén.

“Mi hijo tenía 44 años, era la cabeza de familia, un tipo lleno de luz, solidario, fanático de Estudiantes. Ahora tengo que hablar de él y lo tengo en una cajita”, expresó Oviedo con dolor.

Finalmente, cerró: “Queremos que la Justicia avance y que esto no quede impune. No se puede tapar con silencio una tragedia de este tamaño”.