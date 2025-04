Juicio Maradona: Verónica Ojeda continuará declarando el próximo jueves

Verónica Ojeda y un médico declararon este martes, en la novena audiencia del juicio oral y público que investiga la muerte de Diego Armando Maradona.

La madre de Diego Fernando, el menor de los hijos del exjugador, será la primera testigo en comparecer ante los jueces Maximiliano Savarino, Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso en la jornada que se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

Estaba previsto que Ojeda preste declaración testimonial el pasado jueves, pero no lo pudo realizar a raíz de que los magistrados se atrasaron con otro juicio, por lo que finalmente lo hizo ayer.

Por su parte, Mario Schiter, un médico que conoció a Maradona en 1999, será la segunda persona que responderá preguntas.

El profesional se desempeñaba en la prepaga que brindaba servicios médicos a Maradona cuando el extécnico de Racing y Deportivo Mandiyú se encontraba en la vivienda del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe, Mariano Perroni, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la coordinadora de la prepaga, Nancy Edith Forlini, están imputados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”.

En tanto, la enfermera Gisela Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre.

Después del cuarto intermedio de casi dos horas, Verónica Ojeda comenzó a declarar. “Mi relación con Diego comenzó en 2005. Duró 9 años. En 2014 nos separamos. A Dieguito lo tuvimos en 2013”, contó ante el Tribunal.

En su comienzo del testimonio dijo que tiene una “excelente” relación con las hijas de Maradona. Asimismo, detalló el viaje a México: “En el 2019, yo tenía que hacer un tratamiento para Dieguito en Miami y Diego se fue a México a dirigir a Dorados”.

“Fuimos a México durante cuatro meses, intentamos que resurja la relación, pero no pasó”, recordó. Ojeda manifestó que “la casa de Tigre no estaba equipada, estaba toda sucia y no era una vivienda para internarlo. No había un baño decente”.

Cabe mencionar que, tras varias horas informaron que Ojeda continuará declarando el próximo jueves.