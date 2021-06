Denuncian que van a llevar a juicio a cuatro inocentes por un brutal caso en La Plata

A casi un año de un brutal episodio que tuvo lugar en Melchor Romero y en donde una joven quedó parapléjica al haber sido baleada dentro de su casa, su familia exige la libertad de las personas que están detenidas en el hecho, ya que consideran que no son las implicadas y son inocentes.



El 19 de julio Magalí Sánchez fue atacada dentro de su inmueble de 526 entre 155 y 156 al quedar en medio de dos bandas que se disputaban el control del territorio del mencionado barrio del oeste platense. El proyectil impactó en el hombro de la chica y fue descendiendo, causando verdaderos estragos en su cuerpo. De hecho, continúa alojado ya que podría morirse si intentan sacárselo.



A partir de ese momento se inició una investigación y se arrestó a cuatro hermanos de apellido Moreira, quienes luego fueron imputados en el marco de una pesquisa con muchas dudas y pocas certezas.



La madre de la víctima asegura que los procesados no tienen nada que ver con el hecho. “Los cuatro son inocentes y hay personas involucradas libres”, contó.



Pese a la queja de la particular damnificada y de la fuerte oposición de la defensa de los hoy presos, el expediente fue elevado a juicio y es tramitado en el TOC número 1.