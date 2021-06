Roban insumos y herramientas a dos odontólogas

Dos odontólogas de nuestra ciudad que se especializan en ortodoncia fueron víctimas de dos hurtos muy similares, ya que sufrieron el robo de sus insumos y herramientas instrumentales, con las que llevan a cabo su trabajo. Por el momento no han podido dar con los hampones y piden ayuda a la comunidad para recuperar sus cosas.



Ambos episodios tuvieron un modus operandi similar, ya que a las dos damnificadas les arrebataron sus pertenencias cuando dejaron su auto estacionado. El primero de los ilícitos tuvo lugar alrededor de las 21, en pleno Barrio Norte, más precisamente en la zona de 13 y 34. Allí, la profesional dejó su vehículo estacionado para ir hacer unas compras. Sin embargo, al regresar descubrió restos de vidrio alrededor de su coche.



Fue entonces que fue a inspeccionar y se encontró con que la ventana de una de las puertas traseras estaba rota.

Inmediatamente notó que del interior de su auto falta su maletín, en cuyo interior estaba todo su equipo de instrumental especializado. Si bien pidió ayuda al 911, al momento no hay pistas sobre los autores del hecho.



Por su parte, el segundo hurto sucedió menos de 48 después, cuando otra odontóloga fue víctima de un ilícito prácticamente idéntico. Según trascendió, todo sucedió alrededor de las 11:30 en la zona de 60 y 27, cuando la profesional dejó estacionado su vehículo para ir a realizar un trámite a pocos metros de allí.



No obstante, a pesar de que solo se ausentó 10 minutos, los delincuentes actuaron con tal rapidez y sigilo que ni siquiera fueron detectados. La damnificada había dejado dos bolsos en el asiento trasero y, al regresar, se encontró con que la puerta del conductor estaba abierta y los elementos ya no estaban.



Cabe mencionar que en uno de los bolsos tenía todo el instrumental con el que atiende a sus pacientes, mientras que en el otro tenía documentación de gran valor, como fichas de los pacientes, facturaciones y recetas. Asimismo, a diferencia del robo anterior, los hampones no forzaron la puerta, por lo que se sospecha que usaron un inhibidor de alarmas.